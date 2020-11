Candidata à Prefeitura do Rio pelo PROS, Clarissa Garotinho, na Zona Oeste Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 17:45

Na reta final da disputa pela Prefeitura do Rio, a candidata Clarissa Garotinho (PROS) intensificou o corpo a corpo com eleitores nesta terça-feira, percorrendo o Centro de Santa Cruz e o Calçadão de Campo Grande, ambos na Zona Oeste.

Em conversa com comerciantes e moradores, Clarissa afirmou que, em seu governo, tomará uma série de medidas para gerar empregos na cidade, que incluem desburocratização, empréstimos a juros acessíveis para jovens empreendedores e a criação de cooperativas de trabalho para mulheres em comunidades carentes.



"O maior desafio da nossa cidade depois da pandemia será a geração de empregos. Nós vamos reduzir a burocracia para atrair mais empresas e gerar empregos no Rio. Vamos fazer um grande programa de cooperativas de trabalho, principalmente para as mulheres, dentro das comunidades carentes. Em parceria com as agências de fomento, vamos criar o Investe Jovem, um programa que vai oferecer crédito a juros bem baixinhos para o jovem que quer abrir o seu próprio negócio”, disse a candidata.



Por fim, Clarissa ouviu muitos pedidos para priorizar na prefeitura áreas como saúde, educação e transporte. À noite, a partir das 19h, a candidata participará de um encontro com empresários, comerciantes e moradores na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, onde discutirá temas como a melhoria do trânsito na região, a ampliação do Hospital Lourenço Jorge e a necessidade de garantir o ordenamento urbano.