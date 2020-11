Candidata à Prefeitura do Rio, Renata Souza, no Centro Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 18:02

Uma das fundadoras do bloco “Se Benze que dá” da Favela da Maré, junto com Marielle Franco, a candidata do PSOL à Prefeitura do Rio, Renata Souza, defendeu o Plano Emergencial para o Carnaval 2021 apresentado pelo vereador Tarcísio Motta (PSOL) e elaborado a partir de discussões num grupo de trabalho formado em setembro.

O plano propõe políticas de auxílio a agremiações e trabalhadores do carnaval, como editais de fomento para projetos online no valor de (R$ 25 mil para 600 projetos), editais de permissão para trabalhadores (cinco mil prêmios no valor de um salário mínimo) e subsídios de no mínimo R$ 100 mil para agremiações.

Em campanha no Centro do Rio na manhã desta terça-feira, Renata Souza disse ainda que concorda com a posição de não realização do carnaval, em seu formato tradicional, enquanto não houver vacina.

Superada a emergência da crise causada pela pandemia Covid-19, Renata Souza diz que é necessária uma reformulação total do carnaval no Rio. Para começar, ela pretende reconhecer a festa como uma manifestação cultural e transferir a responsabilidade por sua organização da Riotur (Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro) para a Secretaria Municipal de Cultura.

Na estrutura, a candidata afirmou que criará a Subsecretaria Municipal do Carnaval, que assumirá a organização do desfile das escolas de samba e do carnaval de rua. “Vamos promover a ocupação democrática do espaço público e garantir a correta gestão dos recursos públicos”, diz a candidata.



Segundo Renata Souza, também é necessário diferenciar as exigências técnicas de segurança entre os diferentes tipos de blocos. “Não podemos tratar todos igualmente. Há aqueles, por exemplo, que se utilizam de estruturas como carros alegóricos, sistemas de som ou palcos. Outros são formados por meia dúzia de amigos e contam apenas com os instrumentos que eles mesmo tocam. Alguns tem milhares de participantes, outros não chegam à centena”, afirmou Renata.

Por fim, a candidata afirmou que quer recuperar o projeto original do Sambódromo, fazendo com que as frisas (ou de parte delas) tenham uma área de preços populares. Além disso, Renata também garantiu que assegurará a existência das arquibancadas gratuitas montadas na concentração das escolas de samba para o desfile no Sambódromo. Outro compromisso é a garantia da realização de ensaios técnicos gratuitos.