Fabinho do Pastel, candidato a prefeito em São Pedro da Aldeia Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 15:29 | Atualizado 11/11/2020 15:50



Pesquisa de intenção de voto para prefeito realizada pela Ágora Pesquisa, em São Pedro da Aldeia , mostra vantagem de apenas 3% do candidato Fabio Do Pastel (Podemos) sobre a segunda colocada, Bia De Guga (MDB). A pesquisa estimulada mostra Fabio com 31% e Bia com 28% dos votos válidos. Ao todo, nove candidatos disputam a cadeira principal do Executivo municipal.

A pesquisa, realizada no dia 4 de novembro, mostra ainda em terceiro lugar, o candidato Dr. Stefano (PP), com 19% das intenções de votos, seguido de Bruno Costa (Solidariedade), com 10%. Paulo Santana (PSD) teve 9%. Comandante Paulo Roberto (Patriota), Joel Moreira (DC) e Renato Reis (Psol) aparecem com 1% cada, enquanto Valter Vasconcelos (PRTB) tem 0%.

Publicidade

A pesquisa ouviu 405 eleitores com idades a partir dos 16 anos, e tem margem de erro de 5% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no TER-RJ sob o número 03933/2020.