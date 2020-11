Zezé (PTB) é candidato a prefeito em Paraty Reprodução/facebook

Por O Dia

Uma pesquisa realizada pela Insider Inteligência de Mercado para prefeito em Paraty, na Costa Verde do Rio, mostra vantagem do candidato Zezé (PTB) na intenção de voto estimulada, considerando os votos válidos. Segundo a pesquisa, Zezé aparece com 63% contra 27% do segundo colocado, o atual prefeito Vidal (MDB).

O candidato Luciano Vieira (PV) aparece em terceiro, com 4%. Os outros candidatos, Davi Detrinda (Psol), Leo Stramaro (PRTB) e Fábio Pretinho (PTC) têm 2% cada um.



A pesquisa, realizada no dia 6 de novembro, ouviu 400 pessoas com idades acima de 16 anos. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos e tem nível de confiança de 95% e a pesquisa foi registrada do TRE-RJ sob o número 07689/2020.