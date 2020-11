Zé Augusto cresce na reta final e Fernando Jordão aparece com tendência de queda nas pesquisas em Angra dos Reis Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 11:35

Angra dos Reis – Pesquisas eleitorais registradas junto ao TRE-RJ mostram um quadro bastante indefinido na disputa pela Prefeitura de Angra dos Reis. Se em uma primeira pesquisa, Fernando Jordão (MDB) aparece com uma vantagem expressiva, em outro levantamento mostra que a disputa está bastante indefinida na cidade da Costa Verde, uma vez que Zé Augusto (Progressistas) aparece tecnicamente empatado com o atual prefeito.



A primeira pesquisa, encomendada por Fernando Jordão, é do Instituto Orbital, foi realizada entre os dias 04 e 06 deste mês e registrada no TRE-RJ sob o número 04950/2020. Nela, Jordão, que busca uma reeleição, aparece com 44,5% das intenções de votos e seu principal adversário, Zé Augusto (Progressistas) com 23,5%. Claudinho (PDT) aparece com 2,7%, seguido por Vaguinho (DC) com 1,2%, Jane Moté (PCdoB) com 1,1%. Outros candidatos tiveram menos de 1% de intenção de votos.



Mas uma nova pesquisa, do Instituto Izidata, realizada nos dias 08 e 10 deste mês e registrada junto ao TRE-RJ sob o número 08516/2020, mostra um quadro político bastante diferente na cidade da Costa Verde, uma vez que Fernando Jordão aparece com 38,4% das intenções de voto seguido por Zé Augusto, com 33,9% dos votos, um empate técnico se contarmos a margem de erro de 4 pontos percentuais. Também foram citados na pesquisa Claudinho com 4,8% e Alexandre Buíu (PSL) com 1,5%. Outros candidatos tiveram menos de 1% das intenções de votos neste levantamento.



Brancos e Nulos foram de 10,9% na primeira pesquisa para 11,5% na segunda.