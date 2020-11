Candidato à Prefeitura do Rio pelo PSL, Luiz Lima, em Copacabana Divulgação

Por O Dia

O candidato à Prefeitura do Rio pelo PSL, Luiz Lima, realizou, nesta quinta-feira, uma nova caminhada por Copacabana, na Zona Sul. Após conversar com moradores e eleitores, o deputado federal anunciou propostas para melhorar a segurança no bairro e em outros locais da cidade.



"Nosso projeto é trazer a Guarda Municipal para atuar junto com a Polícia Militar, através do programa Segurança Presente e dos Bairros Presentes. É fundamental trazer treinamento para a Guarda e integração, para que junto com a PM, esses agentes possam garantir a segurança preventiva e o atendimento ao cidadão", revelou.



Para reformular efetivamente a política de segurança pública na cidade, Luiz Lima afirmou que vai criar um grupo de elite armado dentro da Guarda Municipal. Segundo o deputado federal, o projeto conta com um importante entusiasta e consultor: Fernando Veloso, ex-chefe de Polícia Civil.



"Tenho ao meu lado o delegado Fernando Veloso como vice-prefeito. O melhor nome para nossa segurança. Já decidimos que vamos empoderar a Guarda Municipal, ou seja, criar e manter grupamentos táticos armados, nos moldes daqueles existentes na polícia metropolitana de Londres, para o enfrentamento de ameaças armadas e situações complexas. Nosso programa de governo assegura que o comando da Guarda Municipal seja ocupado por um de seus componentes, respeitada a antiguidade e a capacidade técnica dos seus quadros, vedando nomeações externas. Vamos criar programas de valorização e premiação para servidores que se destaquem em ações meritórias acima do normal", explicou o candidato.



Ao percorrer um longo trecho da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Luiz Lima fez questão de ressaltar a importância do bairro para o Rio.

"Copacabana é um bairro residencial e turístico, e o turismo atrai muitas oportunidades. Os lojistas têm como clientes muitas pessoas que estão de passagem ou férias, por isso eles pedem mais segurança. Copacabana é um bairro que contribui muito para o Rio em termos de arrecadação e, principalmente, em termos de imagem. Tudo o que acontece aqui de positivo e de negativo tem um poder de repercussão muito grande no Brasil. É uma vitrine para o mundo inteiro."



Restando apenas três dias para a eleição, o candidato falou ainda sobre o carinho que recebeu dos eleitores.

Publicidade

"Caminhar em Copacabana é sempre bom demais. É local onde trabalho há 10 anos, é natural ter uma identificação, porque as pessoas já me conhecem há muito tempo. Não só pela minha vida profissional, mas também pela minha vida esportiva, através dos muitos eventos de natação que realizei na orla", concluiu.