Candidata à Prefeitura do Rio pelo PROS, Clarissa Garotinho, na Zona Oeste Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 18:50

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PROS, Clarissa Garotinho, seguiu apresentando, nesta quinta-feira, suas propostas ao eleitorado da Zona Oeste do Rio. Em visita aos bairros de Bangu e Campo Grande, ela reforçou seu compromisso com um programa de governo voltado para prioridades como saúde, transporte e educação. “Vamos retomar o projeto Remédio em Casa, por exemplo”, disse.



“Saúde e transporte são grandes problemas da Zona Oeste. Na Saúde, pretendo também implantar o turno extra de cirurgias, para acabar com a humilhação das pessoas que estão esperando até seis anos na fila do Sistema de Regulação (Sisreg). Nos transportes, quero fazer uma parceria com a Supervia para modernizar as estações de trem, voltar com o programa ‘Café da Manhã’ nas estações... Também temos que devolver os ônibus para as ruas, porque as empresas estão deixando a população a pé”, disse Clarissa.



A agenda desta quinta-feira incluiu também uma caminhada na feira de Rio da Prata, sub-bairro de Bangu; uma visita ao local onde funciona o Restaurante Popular de Bangu e, ainda, uma carreata por ruas de Campo Grande. Nas últimas semanas, Clarissa vem concentrando sua campanha em comunidades do Rio e em bairros da Zona Oeste, direcionando sua candidatura para segmentos mais populares da cidade. “Chegou a hora de colocar uma mulher guerreira com visão social na prefeitura. Que olhe pela saúde, pelo transporte e educação”, disse a eleitores.