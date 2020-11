Nova Iguaçu divulga esquema de trânsito para o dia das eleições Diego Valdevino / Divulgação PMNI

Publicado 13/11/2020 10:37

O esquema de trânsito de Nova Iguaçu para o primeiro turno das eleições municipais, que acontece no domingo (15), foi divulgado pela Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU). Algumas ruas da cidade já foram fechadas na pópria quinta-feira.

O fechamento se deve a uma determinação do TRE para locais onde há também cartórios eleitorais e galpões onde são guardadas as urnas eletrônicas.



Cerca de 20 agentes de trânsito ficarão baseados em pontos específicos e farão patrulhamento e fiscalização com motocicletas e viaturas para organizar o fluxo de veículos no município, que tem mais de 580 mil eleitores.





Confira os horários e locais de interdição de ruas no dia das eleições (15):



Rua Maria Campos de Carvalho, entre a Doutor Barros Júnior e Orlinda Wilman (14h30 às 0h)

Rua Luis Alves, entre Maria Campos de Carvalho e Otavio Ascoli (14h30 às 0h)

Rua Getúlio Vargas, entre a Humberto Gentil Baroni e Bernardino de Melo (5h30 às 22h)

Rua Paulo Froes Machado, entre a Humberto Gentil Baroni e Bernardino de Melo (5h30 às 22h)