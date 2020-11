Juninho Bernardes, candidato a prefeito em Paty do Alferes Divulgação

Publicado 13/11/2020 10:58 | Atualizado 13/11/2020 11:05

PATY DO ALFERES - O Instituto Inteligência Serviços registrou no TSE, sob o número RJ-07427/2020 pesquisa de intenções de votos nas eleições na cidade de Paty do Alferes. A pesquisa foi realizada no 5 de novembro, com 585 entrevistados. A margem de erro é de 4%.



No levamento estimulado (quando os nomes de todos os candidatos são citados), o candidato Juninho Bernardes aparece com 40%, em primeiro lugar, seguido por Batata, 25%, Marcelo, 4%, Dr. Pedro Paulo, 3%, Kenny Nobre, 2%, nulos/brancos, 15%, e não sabe ou não quis responder, 11%.

A pesquisa aponta ainda os índices de rejeição apurados: Batata, 32%; Juninho Bernardes, 17%; Kenny Nobre, 9%; Dr. Pedro Paulo, 6%; Marcelo, 4%; e não sabe/não respondeu, 32%.

A pesquisa também questionou se os entrevistados estão com seus votos definidos ou se ainda poderiam mudar: 78% garantiram que não mudam mais, e 19%, que ainda podem mudar.