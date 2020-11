Tutuca (PSC) é candidato a prefeito de Piraí Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 11:18

O candidato a prefeito Tutuca (PSC), de Piraí, está na frente na corrida eleitoral para a votação que acontece neste domingo (15). É o que aponta pesquisa divulgada nesta quinta-feira (12).



De acordo com os dados, o ex-prefeito por três mandatos na cidade do Sul Fluminense lidera com 53,3% das intenções de votos. Alzemiro (PSB) está com 30%. Indecisos somam 10% e votos brancos e nulos, 5%. Do total dos entrevistados, 1,8% não respondeu.



As projeções têm como base a intenção de voto estimulada, quando os nomes são apresentados aos eleitores. Apenas estes dois nomes disputam o pleito na cidade.



Já para votos válidos, a vantagem, ainda segundo a pesquisa, é ainda maior para o candidato Tutuca, registrando 64% contra 36% de Alzemiro.



A pesquisa, divulgada pelo Instituto Orbital, tem margem de erro de 5% para mais ou para menos e ouviu 400 pessoas nos dias 6, 7 e 8 de novembro. Os dados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral sob a inscrição RJ-03910/2020. A probabilidade de acerto, segundo o instituto, é de 95%.