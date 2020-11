Celso da Padaria é candidato a prefeito Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 12:15 | Atualizado 13/11/2020 12:29





Areal/RJ - Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Izidata LM Fagundes, registrado no TRE-RJ sob o número 06454/2020, Celso da Padaria aparece com 38%, Gutinho segue em segundo com 34% e Júlio Galdino com 9%. A pesquisa foi realizada nos dias 09 e 10 de novembro, contou com 400 amostras e tem 3% de margem de erro.

Questionados sobre a percepção de vitória de um dos candidatos, 40 por cento acreditam que Celso da Padaria ganhará a eleieção. Outros 34% apostam em Gutinho, enquanto 4% acreditam em Julio Galdino; 20% não sabem ou não respoderam.