Claudio Mannarino é candidato a prefeito de Levy Gasparian Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 16:16 | Atualizado 13/11/2020 16:23

Candidato a prefeito de Comendador Levy Gasparian, Claudio Mannarino (PMDB) lidera as pesquisas para o cargo na cidade do Sul do Rio de Janeiro. Com 44,2% das intenções dos votos, a vantagem se amplia em relação aos outros postulantes, como aponta pesquisa divulgada nesta quinta-feira (12).



De acordo com os dados, Mannarino tem a soma dos candidatos que estão em segundo e terceiro lugares. Atrás de Mannarino, Claudia Fantana (PSD) aparece com 29,1%. Em terceiro, Leonardo Barbosa (SOLIDARIEDADE) tem 15,1%. Já em quarto e quinto, respectivamente, Vanderlei (REPUBLICANOS) consta com 10% e Bozó com 1,7% das intenções de voto, ainda segundo a pesquisa.



Divulgada pelo Instituto Izidata, a pesquisa ouviu 400 pessoas nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Os dados, que têm margem de erro de 5% para mais ou para menos, foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral sob a inscrição RJ-09542/2020. A probabilidade de acerto, segundo o instituto, é de 95%.



As projeções têm como base a intenção de voto estimulada, quando os nomes são apresentados aos eleitores. Apenas estes dois nomes disputam o pleito na cidade.