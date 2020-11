Eduardo Paes esteve no Centro Municipal de Saúde Mario Rodrigues CID, em Cosmos Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 17:44

No penúltimo dia de campanha do primeiro turno, o candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) voltou a dizer que a saúde será prioridade em um eventual governo. O ex-prefeito, em visita ao Centro Municipal de Saúde Mario Rodrigues CID, em Cosmos, mais uma vez prometeu recontratar mais de 400 equipes de saúde, além de reequipar as Clínicas da Família.

"O que a gente tem é um abandono completo da rede de atenção básica, postos de saúde e clínicas da família, como essa, que perderam completamente as equipes de saúde da família e praticamente não têm médicos. Vamos reequipar as Clínicas da Família, os postos de saúde e reformá-los. Iremos recontratar as equipes e os médicos que foram demitidos, e promover a regularização no fornecimento de medicamentos. E esses serão os espaços que vamos priorizar já nos primeiros 100 dias para prepararmos para a vacinação da covid-19", garantiu Paes.



Publicidade

As Clínicas da Família são uma aposta de Eduardo Paes e consideradas prioridade, segundo ele. Entretanto, o candidato do DEM também diz que vai retomar outros projetos como o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI) e o Cegonha Carioca. Além disso, ele promete um Hospital do Olho, especializado em oftalmologia, e 21 clínicas de especialidades.



"Atenção primária é fundamental, porque é a Saúde que está mais perto das pessoas. Cerca de 80% dos nossos problemas resolvemos em postos de saúde, em clínicas da família, sem precisarmos chegar ao hospital. Fazemos uma saúde preventiva, que é muito importante", completou.