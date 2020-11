O tiro atingiu a lataria no lado direito do veículo Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 23:02 | Atualizado 14/11/2020 01:39

Um dos carros de campanha do candidato a vereador Bruno Jesus (PV) foi atingido por um tiro, ontem, em Cavalcante, na Zona Norte do Rio. O veículo estava parado em frente à casa de um dos assessores, que percebeu a perfuração na lataria quando ia sair. Até o fechamento desta edição o assessor continuava na delegacia para registrar o caso.



Bruno, de 36 anos, é candidato pela primeira vez e relatou que já vinha sofrendo pressão, sendo, inclusive, 'aconselhado' a não fazer campanha em alguns pontos da região.



Com medo, o candidato pensa em cancelar a carreata que havia marcado para este sábado (14). "Não sei o que fazer", disse Bruno, que é dono do perfil Cascadura — Caminhos do Subúrbio, no Facebook, onde denuncia problemas da região.