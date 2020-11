Por O Dia

Publicado 14/11/2020 14:40 | Atualizado 14/11/2020 15:49

A hashtag #Eleições2020 estão entre principais assuntos do Twitter nos últimos meses, com mais de seis milhões de Tweets desde o início do período eleitoral, no fim de agosto. Entre os candidatos que concorrem à prefeitura do Rio de Janeiro,, do Republicanos, é o que mais recebeu menções na plataforma entre 1° de setembro e o meio dia desta sexta-feira. Em segundo lugar ficou, do PDT e na sequência aparece, do PT.Considerando candidatos de todo o Brasil, Guilherme Boulos, do PSOL, que concorre à prefeitura de São Paulo, foi o candidato mais citado. Os dados englobam os candidatos a prefeito das seguintes cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG). Na sequência, aparecem Celso Russomanno, do Republicanos, e Arthur do Val, do Patriota - ambos também pleiteiam o cargo de prefeito da capital paulistana.Veja abaixo a lista dosmais citados no Twitter nasGuilherme Boulos ( @GuilhermeBoulos ) - São PauloCelso Russomanno ( @celsorussomanno ) - São PauloArthur do Val ( @arthurmoledoval ) - São PauloMarcelo Crivella ( @MCrivella ) - Rio de JaneiroManuela D'Ávila ( @ManuelaDavila ) - Porto AlegreBruno Covas ( @brunocovas ) - São PauloJoice Hasselmann ( @joicehasselmann ) - São PauloMartha Rocha ( @delmartharocha ) - Rio de JaneiroJilmar Tatto ( @jilmartatto ) - São PauloBenedita da Silva ( @dasilvabenedita ) - Rio de Janeiro.Segundo o Twitter, durante o mesmo período, o assunto mais abordado na plataforma, em discussões ligadas ao tema das Eleições 2020, foi saúde. Na sequência, estão Covid-19 e, logo depois, educação; economia, violência, corrupção, direitos humanos, questão ambiental, desemprego e mobilidade e transporte fecham a lista dos dez mais comentados.