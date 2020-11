Roger Waters e Mônica Benício Reprodução / Instagram

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/11/2020 15:42 | Atualizado 14/11/2020 15:43

Rio - A poucos dias das eleições municipais, Roger Waters divulgou um vídeo em que aparece pedindo votos para Monica Benício, viúva de Marielle Franco.

"Retire o Brasil dos assassinos e bandidos, dos milicianos, e devolvam-no ao povo", diz, em português, o ex-baixista e líder do Pink Floyd, no material divulgado nesta sexta nas redes sociais de Benício. "Vote, vote, vote. E lembre-se, nós estamos com você".

Monica está concorrendo a vereadora do Rio pelo Psol, mesmo partido que elegeu Marielle para a Câmara Municipal, em 2016. Socióloga e ativista de direitos humanos, a ex-vereadora foi assassinada aos 38 anos de idade em uma emboscada no Centro da capital fluminense, no dia 14 de março de 2018.

"Que emoção!!! O Roger Waters, fundador do Pink Floyd, gravou um depoimento emocionante pedindo para que no domingo os brasileiros retirem o país dos assassinos e o devolvam ao povo", comemorou a candidata.



Essa não é a primeira vez que o líder do Pink Floyd se manifesta sobre a política brasileira. Em maio, Waters participou de uma live com Marina Silva e com os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, além de outras lideranças políticas.



Ele também tem criticado publicamente Jair Bolsonaro desde antes das eleições presidenciais. Em 2018, durante sua última turnê no Brasil, o músico incluiu o nome do presidente em uma lista de pessoas que considera neofascistas e que era exibida nos palcos ao lado da mensagem "Ele Não".