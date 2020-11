Manuela D'ávila (PCdoB) Divulgação

Publicado 14/11/2020 21:01

Porto Alegre - O Ibope divulgou a última pesquisa do primeiro turno de intenções de votos válidos para a Prefeitura de Porto Alegre. Manuela D'Ávila (PCdoB) aparece na frente, com 40%, seguida por Sebastião Melo (MDB), com 25%. Nelson Marchezan Júnior (PSDB) é o terceiro, com 17%.

O Ibope também fez projeções de segundo turno considerando os três primeiros colocados na última pesquisa, de 29 de outubro. Numa disputa contra Melo, D'Ávila venceria com 42% das intenções de voto, e o rival, 40%, empatados tecnicamente.



Já contra Marchezan, a candidata do PcdoB tem 44%, e o tucano, 33%. Num possível confronto entre o segundo e terceiro colocados, Melo fica com 44%, contra 30% de Marchezan.



Rejeição

A pesquisa também avaliou o índice de rejeição de cada candidato. Manuela tem a maior rejeição entre todos os candidatos, com 38%. O terceiro colocado Marchezan tem índice próximo, de 36%. Entre os primeiros colocados, Melo é o que tem a menor rejeição, com 13%.



Apenas 3% dos entrevistados disseram que poderiam votar em qualquer um dos candidatos. Os que não souberam ou preferiram não opinar somaram 5%. A soma das porcentagens é maior que 100% porque os eleitores podiam apontar mais de um candidato na resposta.



Confira o índice de rejeição de cada pleiteante:



- Manuela D'Ávila (PCdoB): 38%

- Nelson Marchezan Júnior (PSDB): 36%

- Rodrigo Maroni (PROS): 19%

- Valter Nagelstein (PSD): 15%

- Gustavo Paim (PP): 13%

- Julio Flores (PSTU): 13%

- Sebastião Melo (MDB): 13%

- João Derly (Republicanos): 12%

- Juliana Brizola (PDT): 10%

- Fernanda Melchionna (PSOL): 9%

- Luiz Delvair (PCO): 8%

- Montserrat Martins (PV): 7%

Na pesquisa sob o protocolo RS-02998/2020, 805 pessoas foram entrevistadas entre 12 e 14 de novembro. O levantamento tem nível de confiança estimado em 95%, o que significa dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerada a margem de erro.