Rio tem 12.455.822 de eleitores

Por O Dia

Publicado 15/11/2020

Rio - As seções eleitorais de todo o estado abriram às 7h deste domingo para as eleições deste ano. Os 12.455.822 de eleitores dos 92 municípios do Rio vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos dentre 25 mil candidatos. A votação segue até as 17h, com horário preferencial para os idosos das 7h às 10h.

Entre os mais de 25 mil candidatos aptos a concorrer nos municípios fluminenses, 543 buscam a reeleição, sendo 37 prefeitos, 14 vice-prefeitos e 492 vereadores.

Para a realização da eleição no estado, foram convocados 119.455 mesários, 65% deles são mulheres e a maior parte está na faixa etária de 25 a 39 anos.

Colégios eleitorais

No interior, a cidade com mais eleitores é Macuco, que tem o menor eleitorado do estado, 7.116 pessoas. Mais de um terço dos eleitores do Rio, o terceiro colégio eleitoral do país, está na capital fluminense, que tem 4.851.887 votantes. Ao redor da cidade, concentra-se outra parte expressiva do eleitorado do estado, em municípios como São Gonçalo , que tem 663 mil eleitores, Duque de Caxias , com 658 mil, e Nova Iguaçu , com 586 mil.No interior, a cidade com mais eleitores é Campos dos Goytacazes , com 360 mil, mas há outras de tamanhos variados, incluindo, que tem o menor eleitorado do estado, 7.116 pessoas.

Gênero e idade

As mulheres também são maioria entre os eleitores do Rio, compondo 53,8% do eleitorado, enquanto os homens são 46,1%. Já entre os candidatos, a proporção é inversa: são 66,5% de homens e 33,5% de mulheres.



Entre os mais de 25 mil candidatos aptos a concorrer, quatro se registraram com nome social. Já entre os eleitores, há 700 pessoas com nome social no título de eleitor.



A faixa etária mais numerosa entre os eleitores é a de 35 a 39 anos, com 1,231 milhão de votantes, ou 9,88% do total. O grupo de eleitores com até 30 anos soma 2,6 milhões de pessoas (20,9%), enquanto aqueles com ao menos 60 anos são um quarto do eleitorado (25,2%), com 3,1 milhões de pessoas. No topo da pirâmide etária, estão 8.127 eleitores que chegaram aos 100 anos.



Quando considerados os candidatos, a faixa etária mais comum é a 40 a 44 anos, em que estão 16% dos que concorrem nesta eleição.



Escolaridade

Um quarto dos eleitores do estado tem Ensino Fundamental incompleto, população que soma 3,1 milhões de pessoas. Há ainda 806 mil pessoas que declararam que leem e escrevem (6,47%), e 257 mil que são analfabetas (2,07%).



Mais de 40% dos eleitores têm ensino médio completo (22,48%) ou incompleto (21,34%), e cerca de 13% chegaram ao ensino superior. 8,85% concluíram esse grau de escolaridade, e 4,89% têm ensino superior incompleto.



Entre os candidatos, a escolaridade é maior: 41,93% completaram o ensino médio e 23,21% concluíram o ensino superior. Aproximadamente um em cada 10 candidatos não finalizou o ensino fundamental e 500 declararam que sabem ler ou escrever.



Mais de 76 mil eleitores do estado têm alguma forma de deficiência, sendo a de locomoção a mais comum, com 39 mil pessoas registradas.



O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) também dispõe de dados sobre cor/raça dos candidatos no estado. Segundo o tribunal, 49,68% se declararam brancos, 30,59%, pardos, e 17,23%, pretos. Não há informação de raça/cor para 2,2% dos candidatos, e há ainda 0,2% amarelos e 0,1% indígenas.

Com informações da Agência Brasil