Publicado 15/11/2020 07:44

Rio - Por conta da pandemia da Covid-19 o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu estabelecer algumas regras específicas para os eleitores que irão votar neste domingo (15) no primeiro turno das eleições municipais.

O eleitor que já cadastrou a biometria poderá trocar o documento oficial pelo aplicativo E-título. Caso o eleitor não tenha a biometria cadastrada, não há obrigatoriedade de levar o título de eleitor impresso, apenas o documento de identificação com foto.

É recomendável não comparecer à seção eleitoral quem estiver com febre ou sentindo os sintomas da Covid-19. O TSE decidiu não adotar a medição de temperatura nos locais de votação, para evitar aglomeração

Quem não seguir as determinações repassadas pelas autoridades de saúde, como usar máscaras e limpar as mãos com álcool gel, podem não conseguir exercer o direito do voto. O TSE orienta que as pessoas levem sua própria caneta.



As regras também serão estabelecidas para o segundo turno. Em todo o país, a limpeza das mãos deve ocorrer antes e depois da votação. Além disso, os eleitores terão que apresentar os documentos de identificação com distanciamento de um metro do mesário.

ENTENDA QUAIS SÃO AS RECOMENDAÇÕES DO TSE:





Caneta: para evitar ao máximo o compartilhamento de itens, o TSE pede para que cada eleitor leve sua própria caneta para registrar sua assinatura na seção eleitoral. Os locais de votação também terão canetas que serão higienizadas.

Máscara: item necessário para evitar a proliferação do novo coronavírus, o uso da máscara será obrigatório no local de votação. Caso o eleitor não seja reconhecido através do documento de identidade, o mesário poderá pedir que abaixe a máscara.



Identidade: O TSE recomenda que o eleitor compareça a seção eleitoral com documento oficial com foto (carteira de identidade, de trabalho, de motorista, certificado de reservista, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por lei).