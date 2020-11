Por Agência Brasil

Rio - Alguns idosos chegaram cedo aos locais de votação da cidade nas eleições deste domingo para evitar aglomeração e contágio pelo novo coronavírus (covid-19) . Na, antes da abertura das urnas havia filas com mais de dez pessoas aguardando o início da votação, todas com máscaras e mantendo o distanciamento.A advogada, de 62 anos, era a primeira da fila na porta do, na Rua. "Tenho muita preocupação com a covid", disse a eleitora., engenheiro civil de 63 anos, chegou à, na, pouco antes das 7h, também preocupado com a doença.