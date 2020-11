Presidente vota na Vila Militar Marcos Correa / Presidência da Repúbica

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/11/2020 08:32 | Atualizado 15/11/2020 09:40

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro embarcou, no início da manhã deste domingo, para Rio de Janeiro, onde votará no primeiro turno dessas eleições. Por volta das 7h30, o mandatário deixou o Palácio da Alvoradaem direção à Base Aérea da Capital federal. No Rio, o presidente votará na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, na Zona Oeste.



No final da noite de ontem, Bolsonaro utilizou mais uma vez suas redes sociais para se manifestar sobre este pleito, compartilhando um vídeo com a legenda: "Pesquisas, alguém ainda acredita?". A publicação cita previsões para o pleito de 2018 que não se concretizaram, como a eleição da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para o Senado, por Minas Gerais, e Eduardo Suplicy (PT) para o Senado, por São Paulo.



O vídeo destaca ainda o caso do governador mineiro Romeu Zema (Novo) e do próprio Bolsonaro. "Dilma e Suplicy ficaram de fora. Bolsonaro e Zema ganharam e os institutos de pesquisa perderam credibilidade. Pode ser por erro, pode ser por outra coisa, mas a verdade é que os institutos não estão ouvindo o povo e só ele sabe em quem vai votar", diz.

Nesta semana, em live eleitoral, o mandatário reforçou que não acredita em pesquisas, citando o caso do candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (Republicanos), seu aliado. Russomanno vem em franca queda nos levantamentos e pode ficar de fora do segundo turno. Parlamentares eleitos na onda do bolsonarismo em 2018 patinaram nas pesquisas de intenção de voto dessas eleições