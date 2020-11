O candidato a vereador Valdines Mascarenhas de Souza (Podemos) Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2020 09:03 | Atualizado 15/11/2020 09:07

O candidato a vereador Valdines Mascarenhas de Souza (Podemos), conhecido como Val do Gás, foi baleado dentro do seu comitê após realizar uma carreata em um bairro de Salvador, na Bahia, na tarde de sábado. A assessoria do candidato disse que o crime aconteceu enquanto ele organizava a equipe para a eleição deste domingo.



Ainda segundo a assessoria de Val do Gás, um homem desceu de um veículo e atirou duas vezes contra ele, que foi atingido na perna e no abdômen e levado para o Hospital do Subúrbio. A suspeita do partido e da família do candidato é que o crime tenha motivação política.



Val do Gás postou uma foto nas redes sociais após ser atendido, na imagem ele aparece sorridente no hospital. O candidato a prefeito de Salvador, o deputado federal Bacelar (Podemos) disse que já pediu providências à Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) e conversou com o governador da Bahia sobre o crime. Bacelar aproveitou para visitar o candidato e afirmou que seu estado de saúde é estável, mas inspira cuidados.

Me solidarizo com o nosso candidato a vereador pelo Podemos, Val do Gás, que agora à tarde foi baleado dentro de seu comitê, em Bariri (Plataforma). Quando algo acontece a um de nós, todos somos diretamente afetados! Forças, meu amigo! Estamos torcendo pela sua rápida recuperação pic.twitter.com/a91ngxwruL — Bacelar 19 (@DeputadoBacelar) November 14, 2020

