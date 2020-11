E-Título Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 15/11/2020 09:46 | Atualizado 15/11/2020 10:19

Rio - Cerca de 400 mil eleitores já justificaram voto na manhã deste domingo (15) através do aplicativo e-Título, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi feito às 8h30. Para justificar o voto, o eleitor precisa estar fora do seu domicílio eleitoral e o aplicativo faz a verificação por georreferenciamento. A justificativa também pode ser feita, excepcionalmente, através do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE). Além do aplicativo, a Justiça Eleitoral tem ainda o Tira-Dúvidas Eleitoral que permite consulta a local de votação e outros serviços.

E-Título

Alguns eleitores relataram dificuldades na utilização do aplicativo na manhã deste domingo (15) de eleições municipais. Segundo o TSE, pode ocorrer instabilidade momentânea no uso do aplicativo por conta do excesso de acessos.

Nas redes sociais, usuários relatam a dificuldade:

então meu programa pra esse domingo é tentar incansavelmente justificar meu voto no app do #etitulo pic.twitter.com/BkvL5u8hNY — VAI, Sapatão !! (@anailujpereira) November 15, 2020

O que? Um aplicativo do governo que não aguenta a demanda dos usuários?

Pq não estou surpreso! #etitulo pic.twitter.com/xkwc4d7EaL — Ânderson (@AndPeroty) November 15, 2020

Passe raiva no conforto do seu lar #eTitulo pic.twitter.com/Os1gcHbcXl — Thiago (@thiagohutida1) November 15, 2020

De acordo com o ministro Luís Felipe Salomão, corregedor do TSE, os problemas enfrentados pelos eleitores se deram pelo excesso de usuários acessando o aplicativo simultaneamente. "É apenas o excesso [de usuários] nesse momento. o aplicativo funciona bem. Nós temos recebido o retorno de que centenas de pessoas já fizeram a justificativa", disse o ministro em entrevista à CNN.



Salomão ainda afirmou que não há necessidade de "pânico" ou "corrida" para as zonas eleitorais: "Haverá um tempo posterior para que o eleitor possa fazer essa justificativa.Então não há nenhum motivo de corrida, de preocupação. Claro, seria interessante quem está na situação de justificar, fazê-lo pelo aplicativo. Se não for possível, também não é motivo de pânico. Pode ir depois, procurar o cartório eleitoral e comprovar sua justificativa".



Em nota, o TSE informou que "pode haver instabilidade momentânea no uso do e-Título em razão do excesso de acessos. Caso o eleitor tenha alguma dificuldade, a orientação é fazer novamente em alguns minutos".

Eleitores que faltam três eleições consecutivas sem justificar ou quitar a multa têm o título de eleitor cancelado. Entre outras punições, fica impedido de obter passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino ou ser nomeado em cargos públicos. O voto pode ser justificado pelo aplicativo e-Título, em cartórios eleitorais, pela internet e em zonas eleitorais no dia da votação.

Além do aplicativo, a Justiça Eleitoral tem ainda o Tira-Dúvidas Eleitoral que permite consulta a local de votação e outros serviços neste link ou o Disque eleitor no número 143.

*Com informações da Agência Estado