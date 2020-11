Até o momento, 30 urnas eletrônicas já foram substituídas no estado do Rio FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ABR

Publicado 15/11/2020 09:53 | Atualizado 15/11/2020 09:55

Rio - As eleições para prefeito e vereador começaram neste domingo com a abertura das seções eleitorais às 7h , mas já aconteceram imprevistos com as urnas eletrônicas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), até o momento 30 urnas foram substituídas em todo o Estado do Rio, devido a falhas técnicas.

Confira as cidades que tiveram as urnas substituídas:

Rio de Janeiro - 20 urnas

Seropédica - 3 urnas

Nova Iguaçu - 2 urnas

Mesquita - 2 urnas

Nilópolis - 1 urna

Valença - 1 urna

Volta Redonda - 1 urna

Em todo o Estado do Rio de Janeiro, são 32.126 urnas, sem considerar as de contingência, isto é, urnas que são utilizadas para substituir aquelas que apresentaram defeitos durante a votação.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre procedimentos de contingência, no ato da substituição, o flash card e o disquete de votação são transferidos da urna com defeito para essa outra urna, havendo uma migração dos votos já registrados para a urna de contingência que é lacrada e passa a ser a urna da seção.