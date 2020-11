De acordo com eleitores, a maioria idosos, muitas pessoas chegaram ao local às 6h, esperando votar às 7h AntÃŜnio Rocha/TV Clube

Por iG

Publicado 15/11/2020 10:27

Brasileiros que chegaram pontualmente ao colégio eleitoral "Unidade Escolar Desembargador Vidal de Freitas" não puderam votar. O local, que fica na cidade de Picos, no Piauí, atrasou a abertura dos portões por mais de uma hora neste domingo (15) de eleições.



O Cartório eleitoral informou que a chave do portão da escola não foi encontrada a tempo, por isso o atraso. O cadeado precisou ser quebrado para eleitores entrarem.



Havia duas escolas próximas, porém um policial responsável tinha a chave apenas de uma das unidades escolares. A informação do local é de que não haverá acréscimo no horário de votação.



De acordo com eleitores, a maioria idosos, muitas pessoas chegaram ao local às 6h, esperando votar às 7h, assim que os portões abrissem. Contudo, só conseguiram ter acesso ao local de votação duas horas depois.