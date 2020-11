Eleitora votou na maca Reprodução/TV Bahia

Por iG

Publicado 15/11/2020 11:30 | Atualizado 15/11/2020 12:24

A eleitora Marta Angélica de Almeida, de Salvador , votou enquanto era carregada em uma maca do SAMU na manhã deste domingo (15). O caso aconteceu no Colégio Aliomar Baleeiro, no bairro de Pernambués.



Marta usa muleta por conta de uma cirurgia no joelho e votou logo pela manhã. Ela sofreu uma queda quando subiu a rampa de acessibilidade e o serviço foi chamado para prestar socorro. Como a eleitora estava bem, eles a levaram até a seção para que ela pudesse votar.



A eleitora contou que está em processeo de se aposentar e decidiu votar porque teve medo de que, caso não votasse, isso interferisse no processo.