Até o momento, 30 urnas eletrônicas já foram substituídas no estado do Rio FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ABR

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 12:40 | Atualizado 15/11/2020 12:51

Rio - O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, disse em coletiva às 10h20 deste domingo (15) que o início de votação no estado não teve problemas graves. De acordo o desembargador, foram registradas apenas a substituição de algumas urnas e algumas ocorrências de boca de urna (campanha ilegal no dia da eleição).

“São problemas que ocorrem nas eleições: dificuldade com algumas urnas eletrônicas que já estão sendo reparadas, algum problema setorial de boca de urna e nossa equipe de segurança já está sendo mobilizada para se deslocar para os locais onde há alguma indicação de abuso, de boca de urna... Então, até agora, o processo de votação no estado do Rio de Janeiro transcorre dentro da normalidade”, disse o magistrado.

O TRE do Rio divulgou algumas ocorrências de suspeita de compra de votos. Em uma delas, em Búzios, um cabo eleitoral foi preso com cerca de R$ 6 mil, junto com um papel escrito “boca de urna” . Ele fazia campanha para um candidato a prefeito. Durante operação conjunta com a Polícia Militar, fiscais do TRE-RJ realizaram um flagrante de compra de votos no bairro de São José, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. Anderson Neves Machado foi detido ao volante de um automóvel, onde levava 6.200 reais em espécie, material de campanha do candidato Alexandre Martins (Republicanos) e uma folha com anotações, em que estava escrito “boca de urna”. Ele foi conduzido à 127 DP.





O juiz Leonardo Teles também flagrou pessoalmente o candidato Sapão (MDB), enquanto ele distribuía panfletos. Detido por crime de boca de urna, ele foi detido e conduzido à Delegacia. Outras duas ocorrências em Santa Maria Madalena . Candidato Carlos Roberto Ribeiro Filho, o Beto Ribeiro (Avante), flagrado pelo juiz Leonardo Teles e a equipe de fiscalização quando comprava voto. Foram encontrados R$ 2.050,00, dinheiro trocado em notas de R$ 50. O juiz percebeu um eleitor pegando a nota de R$ 50 junto com um papelzinho em que estavam anotados o número do candidato, 70 258, e o número 11, da candidata a prefeita Claudia Sampaio (Progressistas). Além do dinheiro, foram apreendidos mais de 100 santinhos com a propaganda conjunta dos dois candidatos. Beto Ribeiro e o eleitor foram detidos e levados à Delegacia da Polícia Civil, para registro da ocorrência.

Em Petrópolis, candidato a vereador Rodrigo José Guimarães (PSB) é flagrado fazendo boca de urna.