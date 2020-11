Em barcos, indígenas buscam urnas e materiais de votação para aldeias em Mato Grosso TRE/MT

Por iG

Publicado 15/11/2020 12:21

Indígenas foram com barcos, no sábado (14), buscar as urnas e os materiais necessários para votação deste domingo (15). Membros das Aldeias Tuba e Sobradinho, na Região do Xingu, percorreram entre 4h e 5h, respectivamente, do Centro de Marcelândia, a 712 km de Cuiabá.



Na seção 279 na Aldeia Sobradinho votam 107 eleitores indígenas, de 11 aldeias, e na seção 278 instalada na Aldeia Tuba Tuba votam 186 eleitores, de 9 aldeias.



O apoio logístico à Justiça Eleitoral foi ofertado pelas lideranças indígenas das aldeias em 2019, quando foram criadas as seções. A 32ª Zona Eleitoral de Cláudia é responsável pelos municípios de Marcelândia e União do Sul.



Mais de 13 mil indígenas devem votar nas eleições em Mato Grosso. Em todo o estado, são mais de 2,3 milhões de eleitores aptos a votar. Os índios representam 0,6% desse total.