Eduardo Pacheco na foto da CNH e hoje, do dia da eleição Arquivo pessoal

Por Juliana Pimenta

Publicado 15/11/2020 12:53 | Atualizado 15/11/2020 13:28

Rio - Com a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o país, um eleitor carioca passou por uma situação, no mínimo, engraçada na manhã deste domingo. Eduardo Pacheco acordou cedo para votar na sua seção eleitoral no Grajaú, mas não foi reconhecido pelo mesário. Careca há pouco tempo, Eduardo apresentou CNH para votar.

"Eu fiquei careca há seis meses, é bom deixar isso claro. Mas em 2017, quando eu tirei minha carteira, eu tinha mais cabelo e nada de barba", conta o jovem, que se ofereceu para tirar a máscara rapidamente para que o reconhecimento pudesse ser feito.

"Entreguei minha identidade, o cara olhou a CNH, olhou para foto e olhou para mim. E quando ele conferiu pela terceira vez, eu me ofereci para tirar a máscara e ele concordou com a cabeça", disse.



Após a checagem, Eduardo conseguiu votar e seguiu para casa.