O prefeito Alexandre Kalil (PSD) tem a situação mais confortável, em Belo Horizonte Fernando Frazão/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 13:41

Rio - O presidente da Comissão de Auditoria da Votação, Juiz Paulo Roberto Campos Fragoso, disse em coletiva às 12:00 deste domingo (15) que o número atualizado de urnas com defeito subiu para 280. Além disso, o juiz afirmou algumas instabilidades para acessar o e-Título para justificar o voto. O eleitor tem um prazo de 60 dias para justificar o voto, que pode ser feito pelo e-Título ou através do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE). Além do aplicativo, a Justiça Eleitoral tem ainda o Tira-Dúvidas Eleitoral que permite consulta a local de votação e outros serviços.

Além disso, foi relatado durante a coletiva a não autorização da entrada da imprensa para acompanhar o momento do voto da candidata à Prefeitura do Rio Renata Souza (Psol) . Segundo o juiz, a decisão foi fomentada por conta da pandemia, onde filmagens em locais pequenos podem apresentar riscos.

De acordo com o presidente da Comissão de Auditoria da Votação, alguns eleitores relataram falta de acessibilidade nos locais de votação. Para os eleitores PCD, existe uma comissão no TRE para atender as necessidades especiais. Para isso, o eleitor precisa informar com antecedência para que possa ser instalado o material em sua seção. Existe uma ferramenta no site para verificar onde tem locais adaptados, porém, em razão da pandemia muitos foram modificados.