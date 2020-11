Grande movimentação e fila por causa de uma urna quebrada em uma das seções, na escola particular, Garriga de Meneses. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 15/11/2020 16:29 | Atualizado 15/11/2020 16:47

Rio - Algumas zonas apresentaram dificuldades de acesso neste domingo de eleição na cidade do Rio de Janeiro. No Colégio Euclydes de Figueiredo, na Tijuca, e na escola particular, Garriga de Meneses, na Freguesia, em Jacarepaguá, os eleitores tiveram problemas na hora de realizarem os seus votos.

A senhora Ana Mascarenhas teve problemas de acesso para entrar na seção dentro do Colégio Euclydes de Figueiredo, localizado na Tijuca, Zona Norte, com sua mãe cadeirante. Após um período com o acesso restrito, finalmente ela foi autorizada a entrar para realizar o seu dever cívico.

Já em Jacarepaguá, enquanto os eleitores que estiveram no Colégio Municipal 25 de Abril, na Freguesia, votaram com tranquilidade, aqueles que foram participar do pleito na escola particular, Garriga de Meneses, tiveram dificuldades.

Além da grande procura na escola, se formou uma grande fila por conta de uma urna quebrada em uma das seções eleitorais do colégio.