15/11/2020

Amapá - Com as eleições municipais adiadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a capital do Amapá, Macapá, pode ter o segundo turno, se for necessário, adiantado do dia 27 de dezembro para o dia 20 de dezembro, afirmou neste domingo, 15, o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.



"As eleições foram marcadas para 13 e 27 de dezembro, para haver tempo de refazer a programação, inseminar as urnas e fazer os testes necessários. Estamos considerando a possibilidade de antecipar para o segundo turno ser no dia 20, mas só o faremos se tivermos segurança absoluta", disse Barroso em coletiva de imprensa na tarde de hoje.



As eleições foram adiadas em Macapá desde que a cidade passou a enfrentar problemas no fornecimento de energia elétrica, na semana passada. Outras cidades também passam pelo mesmo problema, mas tiveram mantidos seus pleitos. Uma delas é Santana, na região metropolitana de Macapá.



"As eleições no Amapá estão correndo com tranquilidade, inclusive em Santana. Vamos esperar o desfecho. A notícia que tínhamos até às 15h era de tranquilidade, o que ao meu ver confirmava o acerto de não ter suspendido as eleições para além do Macapá", disse Barroso. O presidente do TSE argumentou que "suspender e realizar novas eleições não é um procedimento banal" e disse que "a tecnologia da informação é uma ciência um pouco esotérica, para nós, leigos, pelo menos".