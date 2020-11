Por O Dia

Publicado 15/11/2020 18:51

O domingo de eleições ficou marcado por muitas irregularidades por parte tanto dos eleitores quanto dos candidatos. De acordo com o TRE-RJ, foram identificadas 24 irregularidades em todo o Estado do Rio de Janeiro. Desse total de casos, 22 pessoas foram detidas, sendo 7 candidatos.

Confira abaixo as ocorrências:

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Em operação conjunta com a Polícia Militar, fiscais do TRE-RJ realizaram um flagrante de

compra de votos no bairro de São José, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.

Anderson Neves Machado foi detido ao volante de um automóvel, onde levava R$ 6.200 em

espécie, material de campanha do candidato Alexandre Martins (Republicanos) e uma folha com

anotações, em que estava escrito “boca de urna”. Ele foi conduzido à 127 DP.

SANTA MARIA MADALENA

1) Candidato Carlos Roberto Ribeiro Filho, o Beto Ribeiro (Avante) foi flagrado pelo juiz Leonardo

Teles e pela equipe de fiscalização quando comprava voto. Foram encontrados R$ 2.050,00,

dinheiro trocado em notas de R$ 50. O juiz percebeu um eleitor pegando a nota de R$ 50 junto

com um papelzinho em que estavam anotados o número do candidato, 70 258, e o número 11,

da candidata a prefeita Claudia Sampaio (Progressistas). Além do dinheiro, foram apreendidos

mais de 100 santinhos com a propaganda conjunta dos dois candidatos. Beto Ribeiro e o eleitor

foram detidos e levados à Delegacia da Polícia Civil, para registro da ocorrência.

2) O juiz Leonardo Teles também flagrou pessoalmente o candidato Sapão (MDB), enquanto ele

distribuía panfletos. Detido por crime de boca de urna, ele foi detido e conduzido à Delegacia.

Observação: os dois casos ocorreram no Centro da cidade, nas proximidade de locais de

votação.

NATIVIDADE

1) Candidato Edemílson da Mota, número 77001, preso em flagrante por transporte ilegal de

eleitores. Ele é serventuário do Tribunal de Justiça na Comarca de laje do Muriaé, licenciado

para concorrer a vereador em Natividade. Ele foi conduzido à delegacia local.

2) Cabo eleitoral fazendo derrame de santinhos (voo da madrugada) em favor do candidato à

Prefeitura Murilo Jr (PL) e vereador Ricardo Arenari (PSC). Bairro Linha.

NOVA IGUAÇU

O candidato a vereador Filipinho Ravi’s e seus seguranças agrediram o mesário presidente da seção eleitoral localizada na Rua Ramos de Castro. O crime foi considerado lesão corporal. No momento da agressão, o mesário não estava no interior da seção eleitoral.

BELFORD ROXO

1) Dois cabos eleitorais foram presos com santinhos do candidato Nuna, na esquina do Largo do

Redentor, próximo ao Complexo Educacional Arco Íris (local de votação).

2) 2 cabos eleitorais distribuindo santinhos de Juarez da Farmácia e Waguinho perto do CIEP

197.

3) Presidente em seção eleitoral Heliópolis deteve eleitor tirando foto do foto e encaminhou

para a 54ª DP.

SÃO GONÇALO

O candidato a vereador de São Gonçalo, Flavio da Banca (PT), estava distribuindo panfletos próximo ao

colégio Santa Catarina, no bairro Santa Catarina. Candidato foi detido e levado à 72 DP.

PETRÓPOLIS

Rodrigo José Guimarães foi detido com panfletos no bolso com propaganda eleitoral e 600 reais em notas de R$ 50 e uma nota de R$ 100, Candidato é o Rodrigo Guimarães do PSD.

PARAÍBA DO SUL

A candidata Dayse Alexandre foi abordada pelo juiz após transitar com veículo aberto.

TERESÓPOLIS

Um candidato a vereador e um eleitor foram flagrados fazendo boca de urna. Ambos foram detidos.

CAPITAL

1) Dois assessores de Marcelo Ceciliano: Nefistalino José Dias Vieira e Maria Iraci Dias.

2) Em Vila Isabel, presidente de seção deteve eleitor tirando foto do voto. Chamou a PM Isabel Cristina de Araújo.

3) Em Manguinhos, próximo a Caixa Econômica Federal, foi encontrado no carro do cabo eleitoral Lauro Lopes da Silva Junior R$ 3500,00 em espécie, e material de campanha de Leandro do Bope. Ato contínuo procedeu com o acusado a 127° DP para registro.

ITALVA

Na casa de Carlos Eduardo dos Santos Silva (conhecido como Lilinho) foi encontrado, embaixo de uma cama, R$ 3.400 em espécie, diversos panfletos de candidatos e caderno com vários nomes. A denúncia foi de compra de voto.

SÃO JOÃO DE MERITI

Fiscal de partido preso por boca de urna. Levado para a 54ª DP.

SAQUAREMA

A equipe do TRE chegou ao local e a pessoa fugiu deixando cair 40 santinhos do candidato Amarildo Orelha. Carteira com identidade no nome de Cláudio Ferreira da Silva, e R$ 500.

NOVA FRIBURGO

Oito eleitores foram detidos por boca de urna.