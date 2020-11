Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 19:07 | Atualizado 15/11/2020 20:01

Brasil - Após apresentar lentidão e até paralisar a contagem de votos no Rio de Janeiro e São Paulos, os respectivos tribunais regionais voltaram a computar os votos na noite deste domingo. Segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a demora na atualização dos resultados já era esperada. Até as 18h40 deste domingo, somente 0,39% das seções da capital paulista estava com os votos apurados.



A espera se explica pela necessidade de os votos serem centralizados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, onde há uma grande sobrecarga de dados vindos dos mais de 5 mil municípios brasileiros.

O TSE afirmou que a lentidão no processo de totalização dos votos está ocorrendo por conta de um atraso para a divulgação dos resultados da apuração. "Os dados estão sendo remetidos normalmente pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que está somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto", disseram, em nota.

O tribunal afirmou que o problema está sendo resolvido pelos técnicos, para a retomada mais célere do processo de divulgação. Eles ainda ressaltam que não há nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores e nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã.

*Com informações de Estadão Conteúdo