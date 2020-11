Centro de Divulgação das Eleições (CDE) 2020 Marcello Casal JrQAgência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 15/11/2020 19:44 | Atualizado 15/11/2020 19:45

Brasília - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, há pouco, que foram registradas 704 ocorrências durante o horário da votação em todo o país. Até às 17h30, o tribunal também contabilizou a substituição de 3.381 urnas eletrônicas que apresentaram defeito. O número corresponde a 0,75% do contingente de 400 mil equipamentos que estão sendo utilizados nas eleições.



O TSE também informou que 55 candidatos foram presos em flagrante por crime eleitoral. Até o momento, não há registro de votação manual em nenhum município do país.



A votação foi encerrada às 17h na maior parte do Brasil. Devido ao fuso horário, a votação continua no Acre, que tem horário local com duas horas de diferença em relação ao horário de Brasília.



Os números finais sobre as ocorrências durante a votação serão divulgados por volta das 20h.