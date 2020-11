Internautas fazem memes após lentidão no sistema do TSE atrasar apuração Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 20:15 | Atualizado 15/11/2020 20:27

Rio - Internautas resolveram usar o bom humor para lidar com o atraso na apuração dos votos por conta de uma lentidão no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O recurso utilizado foi a criação de memes para lidar com ansiedade enquanto os nomes dos prefeitos e vereadores eleitos não são divulgados.

Segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a demora na atualização dos resultados já era esperada. A espera se explica pela necessidade de os votos serem centralizados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, onde há uma grande sobrecarga de dados vindos dos mais de 5 mil municípios brasileiros.

Confira os memes: