Por Agência Brasil

Publicado 15/11/2020 20:23

Campo Grande - O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), soma 53,29% dos votos válidos e caminha para a reeleição em primeiro turno para o comando da capital do Mato Grosso do Sul. Em segundo lugar, aparece o Promotor Harfouche (Avante), com 11,45% dos votos válidos. Até às 19h57, um total de 36,42% das urnas já haviam sido apuradas nas eleições da cidade. Em seguida, aparecem Pedro Kemp (PT), com 8,27% dos votos, seguido de Vinícius Siqueira (PSL), com 8,10% dos votos válidos.



Marquinhos Trad, que tem 56 anos, lidera a coligação Avançar e Fazer Mais (Patriota/PSD/PCdoB/PSDB/PTB/Rede/PSB/Cidadania/Republicanos/DEM). O atual prefeito de Campo Grande é advogado de formação e declarou R$ 2,5 milhões em bens. Já o Promotor Harfouche tem 57 anos de idade. Ele teve a candidatura indeferida pela Justiça, mas moveu recurso contra a decisão. O candidato declarou um total de R$ 4,9 milhões em bens.