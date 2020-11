Belém terá disputa de 2º turno entre Rodrigues (PSOL) e Eguchi (Patriota) Reprodução

Por iG

Publicado 15/11/2020 20:30 | Atualizado 15/11/2020 20:31

Belém - Está definido o segundo turno em Belém (PA). Edmilson Rodrigues (PSOL) aparece na frente na disputa com 34,24% dos votos válidos, e Delegado Federal Eguchi (Patriota), em segundo, com 23,06% dos votos válidos.

José Priante (DEM) ficou em terceiro, com 17,03%, e Thiago Araújo (Cidadania) em quarto, com 8,08%. Cassio Andrade (PSB) ficou com 6,89% da preferência do eleitorado, Vavá Martins (Republicanos) com 6,79% e Gustavo Sefer, com 3,16%. Os demais candidatos registram menos de 1% dos votos cada.

Publicidade

O novo prefeito governará uma cidade marcada pela violência, Belém é a 5ª capital brasileira com a maior taxa de mortes violentas intencionais. Na capital paraense, a taxa de mortes violentas intencionais foi de 38,3 por 100 mil habitantes em 2019, segundo dados da mais recente edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.