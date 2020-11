Por Agência Brasil

Cuiabá - O candidato Abílio (Podemos), que é vereador em Cuiabá, aparece em primeiro lugar na apuração das urnas para a prefeitura da capital mato-grossense, com 34,04% dos votos válidos. Em segundo lugar, aparece o atual prefeito, Emanuel Pinheiro (MDB), que tenta a reeleição, com 30,81% dos votos válidos. Até às 20h33 deste domingo (15), horário de Brasília, um total de 40,76% das urnas já haviam sido apuradas em Cuiabá. Com este resultado, a definição do futuro prefeito de Cuiabá caminha para disputa em segundo turno. A candidata Gisela Simona (PROS) tem 18,97% dos votos válidos e aparece em terceiro lugar na disputa.

Abílio é o candidato a prefeito da coligação Cuiabá para Pessoas (PSC/Cidadania/Podemos). Ele tem 36 anos e cumpre mandato de vereador na capital de Mato Grosso. À Justiça Eleitoral, Abílio declarou bens no valor de R$ 92,5 mil. O atual prefeito Emanuel Pinheiro tem 55 anos e lidera a coligação A Mudança Merece Continuar (PMB/PTC/Solidariedade/PV/Republicanos/PL/PSDB/MDB/PTB/PP/PCdoB). Ele declarou um total de R$ 2,9 milhões em bens. Gisela Simona é candidata da coligação Mãos Limpas e Unidas por Cuiabá (Pros/PDT/Rede/Avante) e tem 43 anos de idade. Ela é servidora pública estadual e cursou o ensino superior. A candidata declarou um total de R$ 367,6 mil em bens.