Edvaldo (PDT) e Delegada Danielle (CID) estão no 2° turno da eleição em Aracaju Reprodução

Por iG

Publicado 15/11/2020 21:16 | Atualizado 15/11/2020 22:59

Aracaju -Edvaldo (PDT) e Delegada Danielle (CID) estão no 2° turno da eleição em Aracaju

A prefeitura de Aracaju (SE) será definida no segundo turno. Com 99,33% das urnas apuradas, Edvaldo (PDT), chegou a 45,54% dos votos, enquanto a Delegada Danielle (CID) teve 21,32%. Eles disputarão no próximo dia 29.



A lista segue com Rodrigo Valadares (PTB), com 10,8% dos votos, e Márcio Macêdo (PT), com 9,54%. A Prefeitura de Aracaju teve 11 candidatos em 2020.



Para assumir a prefeitura no 1º turno, o candidato precisaria obter maioria absoluta - 50% mais um - dos votos válidos. Votos brancos e nulos não entram nessa conta.



O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) esclarece que essa condição da existência do 2º turno é válida somente às cidades com mais de 200 mil eleitores.