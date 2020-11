Por Agência Brasil

Rio Branco - Os candidatos Tião Bocalom (PP) e a atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), vão disputar o segundo turno para prefeitura de Rio Branco (AC), no próximo dia 29.



Tião Bocalom (PP) registrou 49,58% dos votos e Socorro Neri fez 22,68% dos votos. Todas as urnas já foram apuradas, segundo dados do TSE.



De acordo com levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rondônia teve 561.261 eleitores aptos a votar, distribuídos por 2.261 seções eleitorais dos 22 municípios do estado.



Perfis

Tião Bocalom - O candidato da coligação Produzir para Empregar (PSD/PP) tem 57 anos e o ensino superior completo. Ele declarou um total de R$ 26 mil em bens.



Socorro Neri - A candidata é a atual prefeita do município, tem 54 anos de idade e é da coligação União por Rio Branco (PSB/Podemos/PROS/Solidariedade/PDT/PV/DEM/PTC). Ela declarou um total de R$ 350 mil em bens.