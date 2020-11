Conheça o prefeito mais velho eleito no Brasil: 'idade não me pesa

José Braz é o prefeito mais velho do país, com 95 anos Reprodução

17/11/2020

Belo Horizonte - O empresário José Braz (PP) foi eleito prefeito de Muriaé (MG) com 42,80% dos votos válidos, o que equivale a 23.763 eleitores. Ele tem 95 anos de idade e é o prefeito mais velho eleito em todas as cidades do Brasil nas eleições municipais de 2020.



Ele venceu o atual prefeito, Grego (PSD), que ficou em segundo lugar com 41,14% dos votos. Este será o terceiro mandato de José Braz na cidade. Ele já havia comandado a cidade entre os anos de 2005 e 2012.

Em entrevista ao G1, o prefeito mais velho do Brasil disse não sentir o peso da idade. "A idade não me pesa, graças a Deus! Tenho muita saúde, muita determinação. Bebo muito pouco, nunca fumei, como bem pouco e só como coisas boas para saúde. Meu pai e minha mãe viveram muito, minha mãe viveu 105 anos", contou.

Questionado sobre o fato de ter retornado à política após já ter concluído dois mandatos, José Braz afirmou querer continuar ajudando os mais necessitados do município.

"Sempre gostei de trabalhar muito, fazer as coisas para as pessoas que mais necessitam. Eu voltei com a intenção de ajudar as pessoas mais carentes, na educação, na saúde, no esporte, para homens e mulheres. Nosso sistema de trabalho é ouvir as pessoas", afirmou.

Sobre o plano de campanha, ele afirmou que vai "começar a especialmente nos bairros mais pobres, que sofrem com a sujeira, estão mal organizados, sem atenção nenhuma".

José Braz tem um patrimônio declarado de mais de R$ 33 milhões e tem como vice o Dr. Marcos Guarino (PSB), que tem 63 anos de idade.