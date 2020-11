'O voto em Boulos e Erundina representa a luta do campo progressista de São Paulo e do Brasil contra o ódio, a mentira e a intolerância', escreveu Dilma em rede social Divulgação

Por iG

Publicado 17/11/2020 18:11 | Atualizado 17/11/2020 18:15

São Paulo - Nesta terça-feira (17), e ex-presidente Dilma Rousseff declarou apoio ao candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), no segundo turno das eleições municipais.



Por meio de rede social, Dilma afirmou que o voto em Boulos representa a luta contra o ódio. "O voto em Boulos e Erundina representa a luta do campo progressista de São Paulo e do Brasil contra o ódio, a mentira e a intolerância", escreveu Dilma.

"Boulos oferece a chance de construir uma SP mais justa, inclusiva e atenta aos direitos dos mais pobres e dos que mais precisam. #Boulos50", continuou a ex-presidente.

Apoio de Lula

Além do apoio de Dilma, o candidato também foi defendido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com Lula, a vitória de Boulos é importante para o reestabelecimento da normalidade democrática no Brasil. "Todos que querem restabelecer a democracia no Brasil têm agora o compromisso histórico de votar no companheiro Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo", disse.