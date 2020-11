Por O Dia

Publicado 22/11/2020 00:00

Quem assumir a Prefeitura em 2021 terá uma série de desafios. A começar pelo enfrentamento da covid-19 e suas consequências para outros setores da cidade. Além disso, os planos para a retomada das aulas nas escolas municipais, a recuperação do comércio e do turismo, a reestruturação do sistema de transportes e os serviços de saúde são algumas das demandas da população que o próximo prefeito precisará dar atenção logo de início.

Por isso, O DIA perguntou aos dois candidatos quais são as 10 primeiras ações consideradas prioritárias para a nova gestão. Para o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), entre os principais pontos prometidos estão a geração de empregos, a transformação do Hospital Ronaldo Gazzola em um complexo especializado em saúde, a criação de um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, a modernização da máquina pública e a despoluição das Lagoas Rodrigo de Freitas e da Barra.

Já o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), entre as primeiras ações em um eventual governo, promete recuperar as Clínicas da Família, disponibilizar um programa para que alunos tenham aulas remotas, além da contratação de mais professores, revitalização da Avenida Brasil e o Plano BRT com Dignidade.

MARCELO CRIVELLA

Marcelo Crivella em entrevista coletiva REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

1. A geração de 100 mil novos empregos diretos é uma das prioridades do nosso governo. Vamos investir em obras de infraestrutura através de convênios com o governo federal, principalmente com a implementação de políticas voltadas ao saneamento básico e à despoluição de lagoas e rios. Vamos criar um pacote de incentivos para atrair investimentos de empresas privadas em espaços ociosos que pertençam ao município;





2. Vamos dar continuidade ao pacote de medidas para aquecer a economia, como redução nos valores do IPTU, com desconto em duas etapas, moratória das dívidas a todo comércio fechado durante a pandemia; com proposta de pagamento das dívidas em 12 parcelas e sem multas e sem juros, ao longo de 2021;

3. Tivemos um enorme desafio no gerenciamento da Saúde, em consequência da pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, o município deu uma resposta rápida implantando o Gabinete de Crise. Vamos continuar trilhando o caminho da correta execução da despesa pública e iremos transformar o Hospital Ronaldo Gazzola em um complexo especializado em saúde, com diversas modalidades de atendimento. Além disso, vamos implantar o Centro de Hemodiálise em Bangu/Campo Grande, um centro de tratamento odontológico a pacientes especiais e um Hospital Veterinário com emergência 24 horas, em Santa Cruz, entre outras medidas;

4. Vamos continuar ao nosso trabalho na Educação. Na minha atual gestão, demos um salto nas matrículas dos alunos em tempo integral: mais de 200 mil, em média, desde 2017. Convocamos mais de 300 professores e outros 700 profissionais de apoio. Iremos implementar o programa Reforço Escolar Online, contratar monitores digitais e também garantir o ensino em tempo integral em todas as escolas do município;

5. A mobilidade urbana também vai merecer destaque, através do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que irá garantir o acesso ao transporte público a preços baixos, de forma sustentável e eficiente. Isso será feito reestruturando o sistema BRT; promovendo a integração em malha dos diversos sistemas de transporte municipal e revisando o contrato de parceria público privada, entre outras medidas;

6. Outra de nossas metas é transformar o Rio em uma Smart City, com o conceito de cidade inteligente. Isso se dará com iluminação moderna (LED), Wifi e câmeras de monitoramento espalhadas por todo o município. Vamos iluminar todo o Rio, e o melhor, com economia para o bolso do contribuinte e dos cofres públicos, com o uso do LED em 450 mil pontos da cidade. A nossa conta de luz, que hoje é de R$ 20 milhões, cairá pela metade. Consumo de energia consciente e mais segurança para o carioca;

7. Em relação ao Meio Ambiente, temos a proposta de despoluição das Lagoas Rodrigo de Freitas e da Barra, através de parcerias com organismos internacionais e instituições de ensino. Vamos gerar empregos verdes com forte ampliação do Programa Hortas Cariocas e do Mutirão Reflorestamento. Também iremos elaborar um plano municipal pra reduzir as emissões de poluentes atmosféricos;

8. Vamos continuar reforçando nossa política de Assistência Social e Direitos Humanos. Nos últimos três anos, foram mais de 522 mil famílias registradas no Cadastro Único e quase 2.800 vagas no serviço de acolhimento. Iremos consolidar essas ações com a criação do Programa de Inclusão Carioca, que vai atender as 120 mil famílias mais pobres do município por meio de um complemento de renda. Iremos ampliar a rede de atendimento às áreas de maior vulnerabilidade da cidade;

9. Vamos modernizar a máquina pública, com foco numa gestão ágil e eficiente. A meta é informatizar todos os processos físicos da Prefeitura, garantindo desenvolvimento sustentável. Vamos tornar acessíveis pela internet 80% dos serviços oferecidos aos cidadãos e empresas cariocas até 2023;

10. Garantir a cidadania de todos será outra prioridade, através da implantação do Plano de Ação Municipal, dando acesso ao registro civil e toda a documentação básica aos cariocas.

EDUARDO PAES

Eduardo Paes Luciano Belford/Agencia O Dia

Elaborei uma série de 25 compromissos para que, caso eleito, possamos adotar ações emergenciais logo nos primeiros 100 dias de mandato. Dentre essas ações podemos destacar 10 medidas:

1. Preparar as Clínicas da Família para a campanha de vacinação contra a covid-19 e iniciar (por meio de atividades coletivas e da recuperação das Academias Cariocas) as ações voltadas para o programa de assistência e apoio à saúde mental, com o objetivo de reduzir imediatamente a atual epidemia de depressão e ansiedade decorrentes da pandemia;

2. Recompor grande parte das equipes de saúde da família e saúde bucal que perderam suas funções durante a administração Crivella. E garantir o pleno abastecimento de medicamentos e outros materiais de consumo nas unidades de saúde, além de retomar o Programa Cegonha Carioca em sua plenitude.



3. Garantir total transparência referente às informações do SISREG (Sistema de Regulação) para a população, a fim de evitar "furadas de fila" que sirvam para beneficiar grupos políticos específicos;

4. Iniciar o Programa Conect@dos, com a viabilização de internet móvel e equipamentos para facilitar o acesso ao ensino remoto. E fazer o planejamento do programa "2 anos em 1" para a volta às aulas, com foco no diagnóstico da rede, acolhimento e reforço escolar;

5. Colocar mais 500 professores em sala de aula para reduzir o número de alunos por turma e garantir o ensino de matérias em que há falta de profissionais;

6. Apresentar o Plano BRT com Dignidade para garantir seu funcionamento adequado (com segurança, ar-condicionado, frota bem conservada e sem longas esperas nas estações). A implantação efetiva deste plano deve ser concluída até o final de 2021. Iniciar a conclusão da Transbrasil e fazer uma auditoria sobre a operação das concessionárias para identificar irregularidades relacionadas ao abandono de linhas e/ou de redução de ônibus circulando nas ruas;

7. Garantir a presença da Guarda Municipal e/ou do programa Segurança Presente em todas as estações do BRT;

8. Criar um fundo da Prefeitura para garantir a oferta de crédito a micro e pequenas empresas, sobretudo restaurantes e comércios de rua afetados pela pandemia;

9. Revisar a lei que aumentou o IPTU na cidade – com o objetivo de cancelar ou reduzir alguns aumentos que foram dados nas Zonas Norte e Oeste da cidade;

10. Iniciar o planejamento dos programas de revitalização da Avenida Brasil com a atração de novas empresas e incentivo para construção de novas moradias;