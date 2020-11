Por MARTHA IMENES

Publicado 23/11/2020 07:00

Os desafios para o próximo prefeito do Rio são muitos: educação, saúde, transportes, segurança e, principalmente, a recuperação econômica da cidade. O DIA tem mostrado o abandono do comércio, as lojas fechadas, os bares tradicionais, vários prédios que outrora abrigavam empresas, fechados. Isso representa desemprego e fuga de investimentos em toda cidade.

O DIA perguntou aos dois candidatos à Prefeitura do Rio, o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) qual a plataforma para a recuperação econômica da cidade?

Eduardo Paes (DEM)

Uma das iniciativas, segundo Eduardo Paes, será atrair investimentos para a nossa cidade com foco nos setores de turismo, tecnologia, saúde, energia e audiovisual e garantir recursos para promover a revitalização de regiões degradadas, em particular da Avenida Brasil por meio de parcerias com o setor privado e com o governo federal – colocando sempre o interesse público do Rio de Janeiro acima de toda e qualquer divergência política ou ideológica. "E capacitar melhor o carioca para o mercado de trabalho".



"Também iremos estabelecer padrões internacionais de transparência, governança e integridade nas decisões e contratos da prefeitura, a partir da adoção de sistemas e procedimentos de auditoria e controle, convênios com o Ministério Público, o Tribunal de Contas e instituições independentes.



Recuperar a situação financeira do município e reestabelecer a gestão eficiente da máquina da Prefeitura, voltando a garantir a valorização dos profissionais do serviço público, o pagamento dos salários em dia e a retomada dos sistemas de meritocracia – como por exemplo, por meio do Programa Acordo de Resultados, segundo o programa de gestão.



"Vamos reduzir os alarmantes níveis de pobreza e indigência por meio da ampliação de programas de transferência de renda, como o Cartão Família Carioca, da implantação de novos restaurantes e farmácias populares e de ações de acolhimento e promoção de cidadania voltadas para a população de rua".



Segundo seu programa de governo, serão prioridade os investimentos sociais da prefeitura, sobretudo nos bairros das zonas Norte e Oeste, e nas comunidades e favelas, sempre com foco em melhorar a qualidade dos serviços públicos, recuperar a infraestrutura já existente, e criar frentes de trabalho para a geração de emprego e renda para a nossa população mais necessitada."

"Criei um pacote de medidas para aquecer a economia e recuperar os empregos perdidos durante a pandemia: Redução nos valores do IPTU, com os descontos em duas etapas; moratória das dívidas a todo o comércio fechado na pandemia, com proposta de pagamento das dívidas em 12 parcelas, sem multas e sem juros, ao longo de 2021, para reduzir a inadimplência e incentivar a geração de renda e trabalho. Além disso, temos planos para criar o Banco Carioca de Fomento, a fim de oferecer linhas de microcrédito para os pequenos empreendedores", disse Crivella.



Segundo o prefeito-candidato, entre as medidas de incentivo ao crescimento econômico está a desburocratização na secretaria municipal de urbanismo. "A prefeitura reduziu a burocracia para o licenciamento de obras e, também, o número de artigos nas leis. Assim, teremos o licenciamento de muitos empreendimentos comerciais, como o Minha Casa Verde e Amarela, que atende a funcionários públicos. Serão 28 mil unidades."





Além de promover um ambiente econômico favorável ao desenvolvimento de novos negócios, segundo Crivella, haverá implementação de políticas de economia solidária e fortalecimento das redes de consumo e produção local, bem como a iniciativa de atrair para o Rio de Janeiro polos de economia criativa, considerando a vocação natural da cidade para esse segmento, em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.



"Vou criar um pacote de incentivos para atração de empresas privadas para o Rio de Janeiro com oferecimento de concessões de espaços ociosos que pertençam ao Município. A concessão estará atrelada ao cumprimento de indicadores de criação de vagas formais (criação de empregos diretos), como a concessão de grandes áreas para instalação de fábricas, polos de comércio e centros logísticos com condições competitivas", finaliza.



