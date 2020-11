O candidato à Prefeitura do Rio faz corpo a corpo com eleitores em Quintino. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Lucas Mathias*

Publicado 21/11/2020 14:53 | Atualizado 21/11/2020 15:19

Rio - O candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) caminhou, neste sábado (21) no bairro de Quintino, na Zona Norte, em evento de sua agenda de campanha. Com seu jeito habitual, deu calorosos abraços em apoiadores, parou em bares, comeu churrasquinho e escutou os pedidos das pessoas. As clínicas da família foram o principal assunto de Paes, que prometeu “readmitir todos os médicos, enfermeiros e equipes de agentes de saúde que foram demitidos”.

Depois de passar de porta em porta pelas ruas Garcia Pires e Lucindo Barbosa, por volta das 12h, o candidato comentou sobre a situação da saúde no bairro: “Aqui em Quintino, como em boa parte do subúrbio, da Zona Norte, o que a gente tem é muita reclamação em relação ao abandono das clínicas da família, falta de médicos. Quero reafirmar aqui o meu compromisso em recuperar as clínicas da família, readmitir todos os médicos, enfermeiros e equipes de agentes de saúde que foram demitidos”, prometeu.

Em discurso para as pessoas que se aglomeravam em torno dele, Eduardo Paes voltou a fazer promessas sobre as clínicas da família. Ele afirmou que a unidade de Quintino “atendia muito bem a população e foi completamente abandonada”, contando de sua relação com a CF Carlos Nery da Costa Filho:

“A clínica da família daqui é a minha predileta. Ela leva o nome do meu falecido tio, que foi meu médico a vida inteira. O que eu ouvi aqui mais uma vez foi abandono, desleixo. Não tem médico, não tem enfermeiro. Não tem agente de saúde. Quero garantir a vocês que clínica da família vai voltar a funcionar, tenho muito orgulho de ter feito essa e todas as clínicas da cidade”, afirmou o candidato.

A moradora do bairro Taynara, de 29 anos, explicou que seus pedidos para Eduardo Paes foram principalmente para as áreas da educação e da segurança: “O bairro precisa de mais escolas, não tem uma escola pública decente aqui. Somos obrigadas a botar as crianças em colégio particular, a mensalidade aqui é muito alta. O bairro anda muito perigoso, precisamos de um policiamento mais reforçado”, contou.

“Vamos abaixar esse IPTU”

Outro assunto citado por Paes foi o IPTU. Ele prometeu “revisar, abaixar esse IPTU, principalmente para o pessoal da Zona Norte e Zona Oeste”, ressaltando o momento de crise e desemprego. Em fala aos moradores, o candidato voltou a chamar o atual prefeito e seu concorrente no segundo turno, Marcelo Crivella (Republicanos), de “pai da mentira”, criticando sua gestão sobre o tema.

“Quero deixar um recado pra vocês também. Nós vamos revisar esse absurdo aumento de IPTU que o Crivella fez com vocês. Isso é um absurdo. Famílias num momento de dificuldade, passando necessidade. E aquele “pai da mentira” aumentando o IPTU de vocês. Vocês podem ter certeza que vai reduzir”, finalizou.

*Estagiário sob supervisão de Bruna Fantti