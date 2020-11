Anselmo Pires, dirigente do PSOL que sofreu atentado em Guarulhos, na grande São Paulo Reprodução / Facebook

22/11/2020

Anselmo Pires da Silva Neto, de 54 anos, secretário-geral do PSOL em Guarulhos, foi alvejado no braço quando quando estava em carro aberto no bairro de Jardim Palmira, na periferia da cidade, na última sexta-feira. O dirigente do PSOL fazia carreata na campanha de Elói Pietá (PT), candidata petista que recebe o apoio da sigla de Guilherme Boulos e Luiza Erundina no segundo turno da eleição do município da Grande São Paulo.

Pires discursava sobre a especulação imobiliária e a devastação ambiental na região e foi baleado no braço. Era o primeiro ato público dele em apoio à candidatura do PT em Guarulhos. "Eu havia acabado de fazer uma fala sobre a especulação imobiliária e a devastação ambiental na periferia de Guarulhos e assim que eu passei o microfone para uma companheira ao meu lado, ouvi um barulho como se pedras estivessem batendo no carro e um baque no braço. Na hora, achei que fossem pedras", afirmou ao UOL o dirigente do PSOL .

"Fizemos assepsia com álcool, terminamos o ato e procurei o 2º DP de Guarulhos, que orientou que eu fosse imediatamente procurar atendimento médico", contou o secretário-geral da legenda de esquerda em Guarulhos .

Em uma unidade básica de saúde (UBS), Pires foi medicado e recebeu curativo apropriado. Um médico da unidade emitiu laudo que afirma que o dirigente do PSOL deve ter sido atingido por um estilhaço ou um projétil de uma arma com munição de chumbinho, que se fragmenta. O PSOL lamentou o ocorrido e cobrou "investigação urgente", questionando "até quando o Brasil vai conviver com crimes políticos".

ABSURDO! Anselmo Pires, dirigente do PSOL Guarulhos, sofreu um atentado a tiros em ato de apoio à candidatura de Elói Pietá. Anselmo foi alvejado no braço quando estava em carro aberto e passa bem. A investigação é urgente! Até quando o Brasil vai conviver com crimes políticos? — PSOL 50 (@psol50) November 21, 2020

Líder do movimento popular por moradia (MTST) em Guarulhos, candidato a vice-prefeito de Guarulhos em 2016 e a deputado estadual em 2018, Pires luta pela regularização fundiária em condomínios próximos à região em que foi baleado e denuncia há anos a especulação imobiliária. Um dia após ter sido baleado, o dirigente psolista seguiu suas atividades políticas.

Neste domingo, protestou no centro de Guarulhos com militantes do partido contra o assassinato de João Alberto Silveira Freitas , homem negro de 40 anos, em unidade do Carrefour em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (23), Anselmo Pires será submetido a a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Guarulhos.