Eduardo Paes em Campo Grande LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Por Aline Cavalcante

Publicado 22/11/2020 14:32 | Atualizado 22/11/2020 14:46

Rio - O candidato à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes (DEM), participou neste domingo (22) de uma caminhada em Campo Grande, Zona Oeste. Durante o evento, Paes acusou Crivella de mentir em sua campanha e informou que vai entrar com processo contra o atual prefeito por distribuir panfletos com fake news . Sem provas, o material dizia que Paes é a favor da legalização do aborto, da liberação das drogas e do 'kit gay' nas escolas municipais. O panfleto também associava o candidato ao deputado federal Marcelo Freixo (PSOL), que também deve processar o atual prefeito

"É lamentável, mostra mais uma vez o desespero. É mentiroso o panfleto. Vamos processar eleitoralmente e criminalmente", afirmou Paes. O candidato criticou ainda a gestão de Crivella à frente da prefeitura.

Publicidade

"É o pior prefeito da história do Rio. Está votando comigo partido de direita e esquerda, de cima, de baixo, do meio. Até a página 'eu odeio Eduardo Paes' vota em mim, e nem é pelas minhas qualidades. É porque ninguém aguenta mais o Crivela. No próximo domingo a gente quer dizer 'Crivella nunca mais'", completou.

Em caminhada por Campo Grande, Paes criticou panfletos distribuídos por campanha de Crivella: 'até a página 'Eu odeio Eduardo Paes' vota em mim porque ninguém aguenta mais'. #ODia

Crédito: Aline Cavalcante/O Dia pic.twitter.com/R2ktMM57PM — Jornal O Dia (@jornalodia) November 22, 2020



Durante a agenda de campanha, Paes cumprimentou eleitores, tirou fotos e percorreu a Estrada do Moinho e outras ruas da localidade. O candidato falou sobre a morte de João Alberto, na unidade do Carrefour em Porto Alegre, e sobre combater o racismo. Durante a agenda de campanha, Paes cumprimentou eleitores, tirou fotos e percorreu a Estrada do Moinho e outras ruas da localidade. O candidato falou sobre a morte de João Alberto, na unidade do Carrefour em Porto Alegre, e sobre combater o racismo.

Publicidade

"A gente apresentou um documento com uma série de políticas públicas. Mas, o principal é fazer um governo não que diga: não sou racista. A gente tem que ser anti- racista. Nós vamos agir fortemente neste tema", garantiu.