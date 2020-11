Panfleto da campanha de Crivella REPRODUÇÃO INTERNET

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 16:28

Rio - Os responsáveis pela Gráfica Príncipe da Paz, que imprimiu os panfletos distribuídos pelo candidato Marcelo Crivella (Republicanos), se posicionaram afirmando que atuam dentro da lei. "Nós somos uma empresa com 30 anos de mercado, com bons preços, que atua dentro da lei emitindo as notas fiscais para os trabalhos encomendados", afirmou o dono, que pediu para não ter o nome divulgado.



Segundo o dono, a gráfica foi procurada pela agência de publicidade responsável pela campanha do candidato Crivella, que tenta reeleição à Prefeitura do Rio. "Nós somente reproduzimos o conteúdo enviado por email, não somos os responsáveis pela confecção do material", disse.



Ainda de acordo com o dono, a gráfica fica localizada próximo à rodovia Washington Luís, na altura de Duque de Caxias, e não possui ligação com criminosos da região.



Fake News



No material, divulgado durante compromissos de campanha do candidato à reeleição, inclusive na atividade de domingo, na Taquara, Zona Oeste, Eduardo Paes é associado a pautas como a "legalização do aborto", "liberação das drogas" e ao uso do que seria um "kit gay" nas escolas municipais.

Paes repudiou os ataques de Crivella.