Publicado 25/11/2020 19:12

O candidato à reeleição a prefeito do Rio, Marcelo Crivella, esteve na manhã dessa quarta-feira, na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Lá, o prefeito falou sobre a importância do programa de canalização da Bacia de Jacarepaguá.



“Essa é uma obra fundamental pra evitar enchentes, principalmente durante o período de chuvas fortes no verão. As encostas caem por conta do transbordamento do rio e os moradores perdem tudo. Esse projeto foi parado no governo anterior por conta de denúncias de corrupção. Vários fiscais foram presos. Agora, conseguimos liberar R$ 45 milhões e vamos fazer a canalização do rio Tindiba até o Rio Grande. São 6,5 km de extensão”.



Crivella aproveitou para destacar a importância da parceria com o governo federal, que, segundo o prefeito, possibilitou que R$ 300 milhões fossem aprovados para futuros projetos de drenagem do rio.



O candidato também falou que sua gestão tem combatido as milícias da Zona Oeste.



“Nunca, em nenhum governo, a milícia foi enfrentada de forma tão incisiva. Nós demolimos mais de 200 construções irregulares nas comunidades de Jacarepaguá”.



Além disso, Marcelo Crivella afirmou que é importante continuar o combate à corrupção que, de acordo com o atual prefeito, foi iniciado em sua gestão. Crivella ainda disse que a prefeitura do Rio entrou na Justiça para receber cerca de R$ 300 milhões que foram desviados de irregularidades na construção do BRT Transcarioca.



“Estamos recuperando todo o dinheiro que foi desviado na gestão do prefeito Eduardo Paes, quando foi colocado em prática um esquema milionário de propinas, que desviou recursos dos cofres públicos”



Por fim, o candidato garantiu o seu compromisso com o carioca em dar prosseguimento ao protocolo de combate ao novo coronavírus.



“Em reunião ontem com o governador, garantimos que vamos reabrir 400 leitos e estabelecer um sistema de Disque Covid, com gratificação extra para o agente de saúde que atender os casos relatados no sistema.”